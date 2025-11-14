Intendentes correntinos se reunieron con el ministro de Seguridad bonaerense

Una comitiva integrada por los intendentes electos de Empedrado, Bonpland, San Isidro y Felipe Yofre viajó ayer a Buenos Aires para mantener un encuentro de trabajo con el ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso. El objetivo fue avanzar en una agenda común orientada a fortalecer la seguridad en distintos municipios.

Del encuentro participó también el director de Control y Fiscalización bonaerense, Sebastián Codini. Además, las autoridades también analizaron posibles líneas de cooperación; entre ellas capacitaciones para bomberos y equipos municipales, al igual que acciones para reforzar áreas operativas vinculadas a la prevención.

Tras la reunión presencial, los jefes comunales mantuvieron una videoconferencia con el gobernador Axel Kicillof, quien expresó su disposición para acompañar futuras iniciativas entre ambas provincias.

La agenda incluyó además un sobrevuelo por zonas del distrito bonaerense y una visita a la Escuela de Policía “Juan Vucetich”, en Ezeiza, donde los intendentes recorrieron las instalaciones y los espacios de formación para agentes.