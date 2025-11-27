Marianela Mirra se casará en la vivienda donde Alperovich cumple domiciliaria

Después de 20 años de amor y meses de preparativos silenciosos, finalmente llegó el momento en que Marianela Mirra y el exgobernador de Tucumán José Alperovich se casen.

La ceremonia será este jueves 27 de noviembre en el departamento del exgobernador en Puerto Madero, el mismo donde cumple prisión domiciliaria por la causa de abuso sexual contra su sobrina, un detalle que le da al evento un marco tan atípico.

En medio de los preparativos para su casamiento, Mirra sorprendió con declaraciones que generaron aún más revuelo alrededor de su historia con el exgobernador. Aunque durante semanas se especuló con un posible embarazo y hasta se habló de una inseminación, ahora la ex ganadora de Gran Hermano desmintió ambas versiones de manera categórica: “Marianela afirma que no está embarazada y agrega que ‘nunca hubo inseminación’”. La información fue revelada por Laura Ubfal,quien la obtuvo a través de un amigo cercano a la pareja.

Incluso deslizó la idea de iniciar acciones legales contra Fernanda Iglesias por haber tratado el tema, aunque aclaró que no quiere avanzar para no opacar este momento personal: “Ahora dice que le haría juicio a Fernanda Iglesias por hablar del tema, aunque no quiere hacerlo para no opacar este momento tan feliz de su vida”.

Desde su entorno consideran que ese episodio mediático habría tenido como objetivo incomodar a la familia del exgobernador, algo que ella niega mientras insiste en la naturaleza sentimental del enlace: “Nos casamos por amor, es una ceremonia con testigos y apenas pediremos un delivery… sólo coronamos 20 años de amor”.

A la hora de hablar de su situación económica, Marianela es tajante. “Me caso sin un peso”, aseguró, y explicó la dinámica familiar que rodea a Alperovich: “José cedió todo así está contenta Betty, su hermano y los hijos”, en referencia a la exesposa del político y al patrimonio que quedó en manos de su familia.

“No hay nada más que las ganas de creer que pueden venir tiempos mejores, luego de semejante denuncia falsa”, dejó en claro su desconfianza hacia el fallo judicial y su decisión de seguir a su lado pese a la prisión domiciliaria que cumple.

Finalmente, y en tono íntimo, se lo confiesa a una amiga, reafirmando su postura frente a todo lo que viene: “Lo acompañaré siempre, es mi decisión. Algo que no vieron nunca, seguro, pero estoy feliz”.

minutouno.com