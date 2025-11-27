Corrientes: la Policía detuvo a un hombre por robar un celular

Un operativo policial en el barrio San Marcos permitió este jueves por la mañana recuperar un celular robado y detener al presunto ladrón. El hecho ocurrió en la zona de avenida La Paz y Los Alpes en Corrientes capital.

Según informó la Policía, el hecho se produjo pasadas las 8.30, cuando una persona que caminaba por el lugar fue interceptado y amenazado por un hombre que le sacó su teléfono Motorola.

A partir del aviso, los policías realizaron un despliegue en la zona y, pocos minutos después, detuvieron a un hombre de 28 años en el cruce de las calles 873 y 874. Entre sus pertenencias encontraron un arma blanca y un celular de similares características al denunciado.

El detenido fue trasladado a la Comisaría Séptima Urbana. Luego de radicar la denuncia, la víctima reconoció el celular recuperado.