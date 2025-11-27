El Gobierno de Corrientes distinguió a organizaciones por su trabajo solidario

El Gobierno de Corrientes reconoció este jueves a instituciones, ONGs, fundaciones y cooperativas de la provincia por su labor social y comunitaria.

La ceremonia se llevó a cabo en la Casa de Gobierno y contó con la presencia de autoridades provinciales y representantes de las organizaciones premiadas.

Entre las organizaciones distinguidas se encuentran Funcacorr, por su labor en asistencia cardiovascular y trasplantes; el Instituto Oncológico Papa Francisco, por su aporte a la salud pública; y el Banco de Leche Humana de Corrientes, considerado un pilar para la nutrición de recién nacidos.

También fueron reconocidos Cucaicor, Los Ángeles del Puente, la Asociación Civil de Prestadores de Discapacidad Unidos, Caridi, el Centro de Jubilados y Pensionados de la Provincia de Corrientes, y el Área de Adultos Mayores por su trabajo en apoyo a distintos sectores de la población.

En el ámbito del fomento económico y educativo, recibieron distinciones el Programa Provincial “Emprendedores Somos Todos”, la Fundación “La Colmena” y el emprendimiento juvenil Los Miguelitos. Asimismo, las cooperativas Corrientes Recicla y Santa Teresita fueron premiadas por su contribución al empleo y al desarrollo sostenible.

El ministro de Coordinación, Miguel Olivieri, señaló que el objetivo del encuentro fue visibilizar y agradecer el compromiso solidario de estas entidades, que muchas veces realizan su trabajo sin ser vistos y con sacrificios personales.

Por su parte, el subsecretario de Asuntos de Estado, Javier Sáez, destacó que las instituciones reconocidas son “verdaderos pilares de la sociedad civil” y reafirmó el apoyo del gobierno para fortalecer sus actividades.