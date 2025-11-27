El comentario de Grego Rosello que incomodó en MasterChef

Grego Rosello y Nati Jota son los encargados de llevar adelante el programa de streaming de MasterChef Celebrity, donde reaccionan a lo que se sucede en el reality y suelen llevar invitados para charlar de diferentes temas. En esta oportunidad, la sommelier e influencer Sol Tony fue la elegida para participar de la transmisión.

Sin embargo, durante el vivo, Nati y Sol se mostraron un tanto incómodas tras un polémico comentario de Grego, que no pasó desapercibido. La charla entre los tres se desarrollaba con normalidad mientras la especialista compartía consejos básicos sobre cómo elegir un vino según la ocasión.

Mientras debatían sobre los vinos rosados, la especialista comentó: "Es un gran comodín a la hora de maridar porque es el versátil, tiene la frescura de un blanco pero se hace con uva tinta". Fue entonces cuando Rossello interrumpió y lanzó un comentario que descolocó a las presentes: "Hay rosados y rosados... me van a retar, pero yo tomo los rosados más homosexuales, por decir de una manera".

Rápidamente, las mujeres de la mesa reaccionaron. "Ay, dios mío, no, no", exclamó Sol, mientras que Nati Jota, incómoda, pidió a la producción que cuando su compañero hiciera ese tipo de comentarios la cámara no la enfocara.

En ese momento, la tensión se sintió en el vivo por lo que Grego aclaró que era un chiste y tiró más leña al fuego: "Yo tomo unos rosados más gays". Sin lograr la respuesta esperada, se mostró molesto y cerró con queja: "Era un chiste, qué pesados"

MasterChef Celebrity tuvo su última chance: quién se salvó y quiénes son los nominados

La competencia en las cocinas de MasterChef Celebrity, el reality furor de Telefe, se intensificó este martes 25 de noviembre con la "noche de última chance", que dejó a un salvado y a nueve participantes que irán este miércoles a la nueva gala de eliminación.

La jornada comenzó con un mini-desafío que consagró a Ian Lucas, dándole la potestad de armar las duplas. Los binomios trabajaron bajo una regla estricta: cocinar el mismo plato y realizar la compra de ingredientes juntos en el mercado.

Tras la presentación de los platos, el jurado evaluó y determinó quién se salvarían de la gala de eliminación.

El primer grupo en recibir el delantal negro, con cierta ironía por parte del jurado y la conductora Wanda Nara, fue la dupla conformada por Momi Giardina, Andy Chango y Miguel Ángel Rodríguez. "Esto está más cantado que 'Despacito'", bromeó la mediática, antes de que el chef Donato de Santis confirmara su pase directo a la gala de eliminación.

Posteriormente, Damián Betular llamó al frente a Emilia Attias, Valentina Cervantes, Evangelina Anderson y el Turco Husaín. El chef destacó que sus platos tuvieron "buenos sabores", pero no fueron suficientes para subir al balcón.

Finalmente, Germán Martitegui llamó a los cocineros con los tres mejores platos: Ian Lucas, Eugenia Tobal y Alex Pelao.

Tras felicitarlos, Martitegui anunció al ganador de la noche. "El cocinero o la cocinera que pasa directamente a la próxima semana y se salva de la gala de eliminación es Ian", indicó el jurado.

Antes de subir, Ian protagonizó un momento emotivo al intentar devolver el favor a su compañera de dupla. "Quiero decir algo, en serio, no sé si se puede pero a mí me gustaría que suba Valu, porque ella me ayudó y gracias a ella hice el plato. No sé si yo puedo ir a la gala de eliminación y que ella suba, pero de verdad lo digo", apuntó.

Sin embargo, Cervantes rechazó el gesto y el jurado fue determinante, al confirmar que Ian se salvó y debió subir al balcón.

Los participantes que van a la Gala de Eliminación

Los siguientes participantes competirán en la próxima Gala de Eliminación:

Momi Giardina

Andy Chango

Miguel Ángel Rodríguez

Emilia Attias

Valentina Cervantes

Evangelina Anderson

Turco Husaín

Eugenia Tobal

Alex Pelao

