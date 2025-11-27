Recuperaron elementos robados de un local comercial de Itatí

La Policía de Corrientes informó que recuperó el miércoles elementos denunciados como robados en la localidad de Itatí, los cuales fueron sustraídos de un local comercial.

El operativo se realizó en el marco de una investigación iniciada tras una denuncia radicada el 7 de noviembre, donde el ciudadano afectado alertó que habían robado artículos de su puesto de ventas ubicado en inmediaciones de calle Roque González de Santa Cruz y avenida 25 de Mayo.

Durante la tarde del miércoles, efectivos que realizaban un recorrido de prevención sobre Ruta Provincial N° 21, fueron alertados por vecinos sobre un sujeto que había ingresado a una zona de monte con una mochila para luego salir del lugar sin esta.

Por tal motivo, se procedió a un rastrillaje en la zona y se hallaron tres vasos tipo “Stanley”, coincidentes con los elementos denunciados.

Los objetos fueron secuestrados y trasladados a la comisaría correspondiente.

En la dependencia se realizaron las diligencias de rigor, donde intervino la Fiscalía a cargo del caso. Por otro lado, se dio aviso al damnificado, quien reconoció los elementos, tras lo cual fueron restituidos.