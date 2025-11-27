Sebastián Yatra vuelve a Argentina: cuándo y cómo comprar las entradas

l multipremiado cantautor colombiano Sebastián Yatra anuncia la esperada etapa latinoamericana de su aclamada gira “Entre Tanta Gente Tour”, un recorrido que celebra la música como un punto de encuentro humano, íntimo y único entre el artista y su público.

Y como parte de esta esperada gira visitará la Argentina el 15 de abril en el Movistar Arena de Buenos Aires. Una oportunidad imperdible para disfrutar de uno de los artistas más importantes de Latinoamérica y sus grandes hits.

La PREVENTA SANTANDER estará disponible desde el jueves 27 de noviembre a las 10AM con un beneficio de 6 cuotas sin interés. Y la VENTA GENERAL desde el viernes 28 a las 10AM, con todos los medios de pago y continúa el beneficio con tarjetas Santander de 6 cuotas sin interés. A través de www.movistararena.com.ar

Ganador del Latin GRAMMY® y nominado al GRAMMY®, Sebastián Yatra vuelve a los escenarios de Latinoamérica luego de cuatro años, listo para reconectar con el público que lo ha acompañado desde sus inicios. Con fechas confirmadas en Argentina, Chile, Colombia y más países, esta nueva etapa de la gira promete una experiencia cercana y emocionalmente transformadora.

Tras un verano inolvidable en el que recorrió 16 ciudades de España por festivales y venues icónicos, más de 100,000 espectadores y un cierre de gira apoteósico en el Movistar Arena de Madrid, Sebastián Yatra lleva ahora su energía y evolución artística al continente que vio nacer su carrera. “Entre Tanta Gente Tour” trasciende la idea convencional de concierto: cada show se convierte en una pausa necesaria para mirarnos, sentir y recordar por qué la música nos une.

“Este tour me está impactando no solo como artista, sino como persona. Nació de una necesidad: reconectar. Sentir de nuevo de cerca a la gente. Y cada noche, lo confirmo. Es como detener la vida por un momento, mirarla y darte cuenta del milagro que es. Agradecer, sonreír… y seguir. Eso es la vida. Eso es mi vida, entre tanta gente”, comparte Yatra sobre esta nueva etapa.

