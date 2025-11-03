¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Javier Milei Javier Milei Corrientes
Corrientes

Gustavo Valdés felicitó a Diego Santilli y pidió fortalecer el vínculo con Nación

El gobernador de Corrientes felicitó al nuevo ministro del Interior. 

Por El Litoral

Lunes, 03 de noviembre de 2025 a las 06:51

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, saludó la reciente designación de Diego Santilli como ministro del Interior, nombrado por el presidente Javier Milei, y manifestó su expectativa de consolidar una agenda de cooperación entre Nación y las provincias.

A través de sus redes sociales, Valdés felicitó al nuevo funcionario y subrayó la necesidad de fortalecer el vínculo institucional y el diálogo político.

“Espero que, desde ese lugar, podamos profundizar tanto el trabajo como el diálogo entre Nación y provincias para alcanzar buenos resultados. Hay mucho por hacer”, expresó el mandatario correntino.

El mensaje de Valdés acompañó la confirmación de Santilli, quien reemplazará a Guillermo Francos, ahora jefe de Gabinete, en una cartera clave para la articulación federal y la relación con los gobernadores.

 

