Valdés recibió a los niños por la tradición de “Ángeles Somos”

En el marco de la celebración del tradicional “Ángeles Somos”, el gobernador Gustavo Valdés recibió en Casa de Gobierno a niños de diversas instituciones educativas, quienes participaron de una jornada llena de alegría y simbolismo, con entrega de golosinas y actividades culturales.

El mandatario expresó su satisfacción por la visita y destacó el valor cultural y religioso de esta costumbre popular: “Es un gusto tener tan gratas visitas, pequeñas pero gigantes a su vez. Muy lindo poder estar con ellos, que nos vienen a visitar y a saludar en Casa de Gobierno”, señaló Valdés.

El gobernador resaltó además la importancia de mantener viva esta tradición en toda la provincia: “Ángeles Somos tiene que ver con las fiestas cristianas, y es muy lindo ver cómo muchas localidades de Corrientes la conservan para rememorar fechas importantes para la cristiandad”, afirmó.

Durante el encuentro, los niños, muchos con atuendos acordes a la costumbre recorrieron las instalaciones de la Casa de Gobierno, compartieron canciones, recibieron golosinas y dialogaron con el gobernador.

Valdés destacó también el rol de los docentes y acompañantes en la transmisión de estas tradiciones. “Recibir esta visita de niños que conocen la Casa de Gobierno es un gusto, y valoramos especialmente el trabajo de los maestros que acompañan y enseñan el significado de estas costumbres”, sostuvo.

La actividad forma parte del compromiso del Gobierno provincial de promover las tradiciones culturales y religiosas en Corrientes, fomentando la participación de los más jóvenes y el conocimiento de las raíces de cada localidad.