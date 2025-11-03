El Taragüí Rock despidió su edición 2025 en el Cocomarola

Tras las complicaciones climáticas que obligaron a suspender la primera noche del Taragüí Rock, el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola volvió a vibrar este domingo con miles de personas que se acercaron para disfrutar de la segunda jornada del festival más importante del género en el Nordeste.

“Lo vivimos con alegría, porque por suerte el clima nos acompaña y recuperamos a gran parte de las bandas”, expresó Beatriz Kunin, presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, quien celebró la respuesta del público y confirmó que se evalúa una nueva fecha para reprogramar a los artistas que no pudieron presentarse.

“Quedamos en deuda con la gente para ver a aquellas bandas que estaban planificadas”, sostuvo la funcionaria.

Kunin destacó la vigencia del rock como género y su valor dentro de la programación cultural provincial. “Tiene su propio público, que también merece que nos brindemos a ellos. Es importante que lo sigamos haciendo”, remarcó, aunque reconoció que debieron realizar ajustes por la situación económica actual.

La titular del Instituto resaltó también el impacto económico y social de este tipo de eventos: “Mucha gente viaja, se aloja, consume gastronomía y genera oportunidades para emprendedores, tatuadores y barberos. Todo eso es trabajo”, señaló.

Flu Os: la nueva generación del rock dijo presente

Entre los momentos más esperados de la noche estuvo la presentación de Flu Os, la banda integrada por Ángelo y Benicio Mutti Spinetta, nietos del legendario Luis Alberto Spinetta, quienes debutaron en Corrientes con un show cargado de energía.

“Fue un show muy lindo, el escenario está buenísimo y la gente tuvo una re buena onda”, contaron los hermanos, emocionados por la calidez del público correntino.

Respecto a la escena musical local, Benicio señaló: “Siento que el rock está un poco disperso en toda Argentina, pero hay gente que lo lleva en el corazón. Me gustó que se haya recibido tan bien nuestra música”.

Flu Os, integrada por ocho jóvenes músicos, atraviesa una etapa de crecimiento y recientemente lanzó una live session en YouTube titulada “Punto J | Live Session”.

Sobre la influencia de su abuelo, los jóvenes aseguraron: “Siempre lo que viene de ese lado es amor. Él inspiró mucho ese mensaje, y eso vuelve”.

Finalmente, los artistas valoraron la existencia de festivales como el Taragüí Rock, que ofrecen espacios de difusión para las nuevas generaciones: “La cultura es re importante como sociedad, y es fundamental que se le dé ese lugar”.