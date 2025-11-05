Karina Milei reúne a los senadores libertarios en la Casa Rosada

Karina Milei recibirá este miércoles en la Casa Rosada a los senadores electos de La Libertad Avanza (LLA). La reunión, que tendrá lugar en el Salón Héroes de Malvinas, tiene como objetivo afianzar la unidad del bloque y delinear estrategias de trabajo antes del inicio del nuevo período legislativo.

Coordinación legislativa y bienvenida institucional

El encuentro sigue la línea de la reunión realizada el martes con los diputados electos de LLA, donde los nuevos legisladores recibieron material institucional, incluida una copia de la Constitución Nacional y el reglamento interno del Congreso.

Fuentes oficiales adelantaron que en los próximos días podría repetirse la actividad con la presencia del presidente Javier Milei, para reforzar el vínculo con los legisladores y avanzar en la organización parlamentaria.

Reformas y sesiones extraordinarias

La prioridad del oficialismo está centrada en el tratamiento del Presupuesto 2026, la reforma laboral y la reforma tributaria, además de posibles cambios en el Código Penal. Estos proyectos integrarían el temario de las próximas sesiones extraordinarias, para las cuales el Gobierno busca consensos con sectores de la oposición y con los gobernadores.



TN