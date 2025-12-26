Elecciones presidenciales en Brasil: Flávio Bolsonaro representará a la ultraderecha

Flávio Bolsonaro fue el elegido para representar a la ultraderecha en las elecciones presidenciales en Brasil del año próximo. El senador y primogénito del expresidente Jair Bolsonaro se impuso en una puja interna familiar y encabezará la estrategia electoral del sector, luego de que su padre quedara inhabilitado y cumpla una condena de 27 años de prisión por golpismo.

La definición se dio tras semanas de versiones cruzadas dentro del clan Bolsonaro. Flávio, de 44 años, logró el respaldo final de su padre, quien atraviesa problemas de salud y permanece detenido. La decisión dejó fuera de carrera a otros aspirantes del entorno familiar, entre ellos Michelle Bolsonaro, esposa del exmandatario.

Eduardo Bolsonaro, considerado inicialmente el principal heredero político, quedó marginado luego de autoexiliarse en Estados Unidos. El exdiputado perdió su banca por reiteradas ausencias y enfrenta imputaciones por presunto intento de interferir en la causa judicial que derivó en la condena de su padre.

En ese escenario, el gobernador de San Pablo, Tarcisio de Freitas, aliado del bolsonarismo, observa el proceso sin lanzar formalmente su candidatura. Según analistas, su estrategia es esperar definiciones dentro del espacio antes de exponerse, en un contexto donde algunas encuestas lo ubican como una de las principales figuras de la derecha frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“La derecha no tenía un candidato fuerte y mantener a Flávio permite ganar tiempo. La situación se aclarará a partir de marzo”, señaló la analista política Denilde Holzhacker, de la Escuela Superior de Publicidad y Marketing (Espm), en declaraciones a medios brasileños.

Las elecciones presidenciales en Brasil se celebrarán el 4 de octubre de 2026. Hasta entonces, el bolsonarismo buscará reorganizarse tras la salida forzada de su líder histórico y con una nueva figura al frente del armado electoral.