lluvias en Corrientes servicios municipales Lluvia en Corrientes
Piden precaución

Temporal en Corrientes: se reestableció el servicio de colectivos y la recolección de residuos

Las autoridades recomiendan precaución y no arrojar residuos si el tiempo continúa inestable para evitar anegamientos.

Por El Litoral

Viernes, 26 de diciembre de 2025 a las 09:39

Después del temporal que azotó a la ciudad este jueves, la Municipalidad de Corrientes confirmó que se encuentra restablecido el servicio de colectivos en la ciudad.

Sin embargo, aseguraron que en algunos casos será con desvíos en ciertos ramales en zonas donde todavía es peligrosa la circulación por la cantidad de agua caía.  

"También se retoma la recolección de residuos habitual", confirmaron. A su vez, las autoridades recomiendan precaución y no arrojar residuos si el tiempo continúa inestable para evitar anegamientos. 

"El Servicio Meteorológico Nacional informa que continúan las probabilidades de lloviznas durante la mañana, y de chaparrones y tormentas por la tarde desde las 15", confirmaron en el mismo parte de comunicación. 

 

