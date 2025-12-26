Corea del Norte mostró su primer submarino nuclear

El líder norcoreano, Kim Jong Un, realizó una visita a una fábrica de la Armada, que fue aprovechada por la prensa oficial para divulgar imágenes de lo que sería el primer submarino nuclear del país.

Durante la visita, detallada por la agencia de noticias KCNA, Kim criticó el reciente impulso de Corea del Sur para desarrollar sus propios sumergibles junto a Estados Unidos, y advirtió que esa “amenaza debe contrarrestarse”.

El presidente Donald Trump dio luz verde a Seúl para construir los submarinos durante su viaje al país en octubre, lo que provocó la indignación de Corea del Norte.

Fotos publicadas por la prensa estatal muestran a Kim caminando junto a un sumergible de supuestamente 8700 toneladas en una plataforma de montaje cubierta, rodeado de funcionarios y de su hija Kim Ju Ae, considerada como su posible heredera.

El líder norcoreano detalló además un plan de reorganización naval y se informó sobre la investigación de “nuevas armas secretas submarinas”, afirmó la KCNA, sin dar más detalles.

Solo unos pocos países tienen submarinos de propulsión nuclear. Washington considera que su tecnología está entre los secretos militares más sensibles y estrictamente guardados.

