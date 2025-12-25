El dolor de la esposa de uno de los ciclistas que murió atropellado cerca de Mercedes

La esposa de uno de los ciclistas fallecidos el martes en Mercedes después de ser atropellado desde atrás por una camioneta publicó en sus redes sociales un dolido mensaje sobre la tragedia vial registrada sobre Ruta Provincial N° 40.

"Compinches, hermanos, amigos, apasionados por el deporte, siempre con todas las medidas de precaución para circular. Años haciendo ciclismo, sabíamos perfectamente en qué posición ponernos en la ruta ante el simple ruido de un vehículo", mencionó la mujer al inicio del relato donde destaca el modo en que actuaban de modo sistemático al ejercer el deporte que les apasionaba.

Se refiere al luctuoso hecho que les costó la vida a Cristian Fischer (46) y Cristian Gigena (51), quienes se movilizaban en bicicletas de competición sobre la ruta que comunica con la localidad de Carlos Pellegrini.

Sucedió en "Con esas 3 palabras este señor de la empresa Adecoagro redujo su irresponsabilidad y dejó 2 familias destruidas. Silvana y yo pedimos justicia!!!", remarcó en una publicación del Facebook."Es lo menos que podemos pedir por habernos arrebatado a nuestros pilares, a los padres de nuestros hijos.Los atropelló y dejó tirados sin ni siquiera pedir ayuda o volver al lugar. Solo siguió. Se detuvo porque a unos metros se encontraba el control policial y sabía que no iba a pasar, y ni así fue capaz de pedir auxilio. Los dejó como dos animales tirados al costado de la ruta", puntualizó.Se refiere al fallecimiento de Cristian Fischer quien era un referente de la Liga Centro Sur de Básquet de Mercedes y Cristian Gigena era un reconocido empresario farmacéutico de la ciudad. Ambos, muy queridos por su amplia trayectoria en la ciudad y sus actividades.La publicación derivó en múltiples comentarios que abonan y ratifican las palabras vertidas.