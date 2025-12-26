La Unne abrió las inscripciones a la Diplomatura Universitaria en Deportes Electrónicos

Desde el Sistema de Educación a Distancia de la UNNE SIED-UNNE se informa sobre la apertura de inscripciones para cursar la Diplomatura Universitaria en Deportes Electrónicos, una propuesta académica que llevará adelante la Universidad Nacional del Nordeste en articulación con la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina (DEVA) que busca brindar herramientas formativas para el desempeño profesional de los esports en el ámbito de la competencia, el entrenamiento y organización propias de cualquier deporte.

Los videojuegos y los deportes electrónicos constituyen hoy una de las principales industrias culturales y de entretenimiento a nivel global, con una demanda creciente de perfiles capacitados para desenvolverse en distintos roles vinculados a la gestión, producción, regulación y comunicación de este sector en expansión.

Además de su impacto económico y cultural, los e-sports y los videojuegos fomentan el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y emocionales, potenciando la capacidad de respuesta, la planificación estratégica, la resolución de problemas y el trabajo en equipo, donde la comunicación ocupa un lugar central.

En intercambio con UNNE Medios, la directora ejecutiva de Sied-UNNE magíster Graciela Fernández destacó este trabajo asociativo con DEVA que inició hace meses. “La Diplomatura Universitaria en Deportes Electrónicos estará certificada por la UNNE y por DEVA y es una oferta formativa que se dictará totalmente vía plataforma UNNE Virtual; además será interdisciplinaria, porque involucrará a docentes de distintos ámbitos y campos del conocimiento, en la que también DEVA aportará sus expertos en videojuegos y deportes electrónicos”.

Detalles de la Diplomatura Universitaria

Esta oferta académica de educación en línea que ofrecen la UNNE y DEVA está destinada a jugadores y jugadoras, funcionarios y funcionarias del área de deportes, dirigentes de clubes, abogados y abogadas, representantes de consultoras y productoras de eventos deportivos, creadores de contenido y público en general interesados en la temática.

El cursado será virtual e iniciará el 9 de marzo de 2026 y tendrá una duración de 10 módulos.

La matrícula de inscripción es de $35 mil pesos + 9 cuotas de $70 mil pesos.

Para más información se puede consultar el sitio https://bit.ly/diploEsports

El formulario de inscripción está disponible en https://forms.gle/QmTd2GK8Gj1k5R8V6

Podés realizar tus consultas [email protected]