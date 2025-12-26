Larroza: "A pesar del contexto de crisis, fortalecimos la planificación de recursos"

El rector Omar Larroza analizó las obras realizadas en las unidades académicas de Resistencia y Corrientes, así como también la ampliación de los servicios esenciales para el funcionamiento general de la UNNE.

En este balance, subrayó la capacidad institucional para sostenerse en un escenario nacional complejo, con la colaboración del equipo de gestión, cada miembro de la comunidad universitaria y el trabajo conjunto con los gobiernos locales. Remarcó que el plan de obras se llevó adelante mediante recursos propios y con una fuerte gestión con las administraciones provinciales: "A pesar del contexto de crisis y gracias a la planificación de recursos propios y trabajo articulado con los gobiernos de Corrientes y Resistencia, hemos llevado adelante planes de infraestructura en los tres Campus, lo que significa una ayuda económica de más de 40 millones de pesos para cada facultad”, mencionó.

Atento al contexto nacional y las expectativas por el Presupuesto 2026, dijo que “desde la universidad somos optimistas de poder contar con un presupuesto para el 2026 que nos posibilite garantizar las actividades sustantivas y continuar con las acciones expansivas de la UNNE".

En diálogo con Radio UNNE, remarcó lo que significa la Universidad para la sociedad y como se la defiende cuando entra en crisis, “La Universidad es un sistema consolidado que la sociedad continúa legitimando. Por la historia que nos respalda, continuaremos trabajando una agenda común de prioridades desde la asistencia a nuestros estudiantes hasta el sostenimiento de programas propios para nuestros investigadores”, enfatizó.

Obras claves que sigue sosteniendo la UNNE

Entre las obras destacadas, mencionó la reciente inauguración en Corrientes de la Planta Fotovoltaica y la iluminación de las canchas del predio deportivo “Deodoro Roca”, por gestiones realizadas en conjunto con el gobierno provincial: “Una línea estratégica es el trabajo en conjunto con los gobiernos territoriales tanto de la provincia del Chaco como de Corrientes, pero especialmente en Corrientes, donde hemos tenido temas importantes como el Parque Tecnológico. Otro ejemplo de ello, son las inauguraciones de la Planta Fotovoltaica y la iluminación de las canchas del predio deportivo Deodoro Roca”.

Además, hizo referencia al crecimiento académico en el interior correntino. “Nuestra presencia en el interior provincial se pudo articular por la vinculación con los jefes comunales de Ituzaingó, Monte Caseros, Santo Tomé, Bella vista, Curuzú Cuatiá. Acciones importantes con gobiernos locales, lo que nos permitió expandir nuestras ofertas en todas las dimensiones. Por eso somos optimistas de que esto se vaya acomodando para que podamos tener alguna acción más expansiva”, mencionó.

Consultado sobre cómo se sostienen las obras en la Universidad, Larroza respondió que: “Se pudo equilibrar gracias al equipo de trabajo y a la planificación que venimos administrando con los recursos propios y la gestión con las provincias que ha sido muy generosa en estos aspectos. Algunas son inversiones propias como lo es plan de infraestructura que se hicieron en los tres Campus”.

Entre otros avances, el rector mencionó que: “Vamos a estar terminando la sala de Agroindustria en la Eragia, así como todo el mejoramiento y la remodelación que se hizo en el área administrativa del Rectorado. Hubo mejoras en la farmacia ISSUNNE (Instituto de Servicios Sociales de la Universidad Nacional del Nordeste), y ahora estamos comprometidos a licitar una nueva sede de ISSUNNE en la delegación de Resistencia”.

“Por otra parte, la construcción del Hotel Escuela en la ciudad de Concepción (Ctes.) ya transita su tercera etapa, al igual que el Programa Iberá, ambos financiados con recursos propios. También se avanzó en todos los programas del área de Ciencia y Técnica, que han sido acompañados con entusiasmo e incentivos para nuestros investigadores. Hemos realizado un esfuerzo importante para redistribuir prioridades y, junto con las gestiones realizadas ante la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), tuvimos la posibilidad de dar continuidad a las obras del aulario de la Facultad de Agroveterinaria y del Ibone, que seguirán avanzando con financiamiento de Ciencia y Técnica. Así que, las cosas se van acomodando”, agregó.