Corrientes: Valdés recibió al ministro Diego Santilli

El gobernador Gustavo Valdés recibió este lunes por la mañana al ministro del Interior, Diego Santilli en el marco de la gira federal que el funcionario nacional realiza para consolidar consensos en torno al Presupuesto 2026 y avanzar en una nueva etapa de cooperación entre Nación y Provincia.

Tras el saludo protocolar en el Aeropuerto, ambos dirigentes se trasladarán hacia Casa de Gobierno, donde está prevista la reunión formal a las 10 y posteriormente una conferencia de prensa en el Salón Amarillo, según lo informado por el Ejecutivo provincial.

Ejes de la agenda

De acuerdo a lo adelantado por Valdés días atrás, uno de los puntos centrales será la regularización de una deuda millonaria que Nación mantiene con Corrientes. También se analizarán prioridades vinculadas a infraestructura, obras públicas, mejoras de competitividad y políticas de desarrollo productivo.

Un encuentro clave en plena transición

La llegada de Santilli ocurre en un momento de transición política: Valdés está próximo a finalizar su mandato como gobernador y se prepara la asunción del nuevo Ejecutivo provincial. Por eso, este encuentro se considera un gesto político importante en la relación entre la futura administración y la Casa Rosada.

El ministro del Interior viene manteniendo reuniones con distintos mandatarios del país para asegurar apoyos y coordinar los lineamientos del Presupuesto 2026.

Expectativas del Gobierno provincial

Desde Corrientes esperan que la reunión permita destrabar fondos adeudados, acelerar proyectos de infraestructura y fijar una agenda de desarrollo concreta para el próximo año. Valdés expresó su expectativa de mantener un “diálogo fecundo” con Nación para avanzar en los temas prioritarios para la provincia.