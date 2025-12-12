En medio de la puja Cornejo-Valdés, un intendente de 36 años sería el jefe de la UCR

n Divididos tras la derrota e implosión de Juntos por el Cambio, y sin una toma de posición clara respecto del gobierno de Javier Milei, la Unión Cívica Radical designará este viernes en la sede de la calle Alsina, a metros del Congreso, al próximo jefe del partido hasta el fin del 2027.

Serán 102 delegados los que designarán al presidente del Comité Nacional este viernes, desde las 14. El total es de 106, pero se redujo porque el radicalismo de Tucumán está intervenido. De los 102, hay 4 por provincia y dos por organización: la Organización de Trabajadores Radicales (OTR), la Juventud radical, Franja Morada, y Foro de Intendentes y UCR Diversidad.

En principio la puja parecía presentarse sólo entre el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el gobernador saliente de Corrientes, Gustavo Valdés, que este miércoles fue sucedido por su hermano, Juan Pablo.

Cornejo promueve una UCR independiente, con bloques propios y sin formar interbloque con La Libertad Avanza en Diputados y el Senado. Pero tiene en claro que hay que apoyar las reformas estructurales que propone el gobierno de Milei, porque el propio mandatario mendocino ha contribuido con algunas de ellas.

Valdés, en cambio, apoyó la creación de Provincias Unidas, un frente electoral que armaron gobernadores críticos a la gestión libertaria, pero antes de la elección de octubre. Venía de fracasar una alianza con La Libertad Avanza para la elección provincial porque, deslizó, le pedían demasiado, incluso que su hermano no fuera candidato a gobernador.

Pero el correntino ya habría adelantado su negativa a hacerse con la conducción de la UCR. “No quiere saber nada”, señala un radical de otro distrito, que lo conoce muy bien. Uno de los motivos es que Valdés piensa que el partido debe ser opositor a Milei, y eso le traería problemas a su provincia, además de una exposición que lo haría confrontar con la Casa Rosada.

Hasta hace poco, en su rol de gobernador, Valdés habría recibido el mensaje desde el gobierno libertario para que revea la decisión de sumar sus diputados al bloque de Provincias Unidas en la Cámara Baja, de lo contrario la principal afectada sería Corrientes. En respuesta, Valdés mantuvo al diputado Diógenes González en el bloque de la UCR.

Pero ese tablero volaría en pedazos si se impone a un tapado como nuevo jefe del radicalismo: Leonel Chiarella, un joven intendente de Venado Tuerto, abogado y militante radical, de 36 años.

Santafesino, Chiarella es propuesto por el gobernador de esa provincia, Maximiliano Pullaro. Se trata de un dirigente de la Juventud Radical muy respetado en el partido y con una destacada gestión en la comuna. Aseguran que gobierna con superávit desde hace seis años y fue reelecto con el 83 por ciento de los votos en 2023. Mientras que este año, en Panamá, fue elegido como uno de los 30 intendentes más innovadores de América Latina por la Red de Innovación Local (Ril)

“Yo te acompaño”, aseguran que le transmitió Valdés a Pullaro, con la postulación de Chiarella. Distintos sectores promueven que este viernes en la reunión en el comité de Alsina 1786, el correntino y Pullaro nominen al joven intendente.

Algunos aseguran que con Valdés, la adhesión al joven presidente radical podría superar el 80%. Respaldan esa candidatura, además de Pullaro, el sector porteño de Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, y el jujeño Carlos Sadir en sintonía con Gerardo Morales.

