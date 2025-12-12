Avanzaron con controles a carnicerías en San Roque

Personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica San Roque realizó un operativo de control en carnicerías locales donde inspeccionaron cinco comercios, acciones que concluyeron con buenos resultados.



Los efectivos recorrieron: Carnicería San Antonio; Carnicería San José; Carnicería Los Gavilanes; Carnicería Coé Porá y Carnicería El Teto.

Según destacaron, no se detectaron irregularidades durante las inspecciones, ya que los dueños contaban con la documentaciones que acreditaban el origen de la carne y su correspondiente control bromatológico.