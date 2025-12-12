¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

POLICÍA RURAL

Avanzaron con controles a carnicerías en San Roque

Inspeccionaron cinco comercios y no detectaron irregularidades
 

Por El Litoral

Viernes, 12 de diciembre de 2025 a las 21:23

Personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica San Roque realizó un operativo de control en carnicerías locales donde inspeccionaron cinco comercios, acciones que concluyeron con buenos resultados.


Los efectivos recorrieron: Carnicería San Antonio; Carnicería San José; Carnicería Los Gavilanes; Carnicería Coé Porá y Carnicería El Teto.


Según destacaron, no se detectaron irregularidades durante las inspecciones, ya que los dueños contaban con la documentaciones que acreditaban el origen de la carne y su correspondiente control bromatológico.

