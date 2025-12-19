Turismo en Corrientes: Braillard Poccard reunió a municipios y definió ejes de trabajo

El nuevo ministro de Turismo de Corrientes, Juan Enrique Braillard Poccard, mantuvo este viernes una reunión virtual con funcionarios e intendentes de más de 30 municipios. Se presentaron los principales lineamientos de la actual gestión, además de proponerse una agenda de trabajo conjunto para fortalecer el turismo.

El encuentro tuvo como eje central la articulación entre el Gobierno provincial y los municipios. Es así que se puso foco en la próxima temporada de verano y en proyectos de mediano plazo para el sector.

Durante la reunión, Braillard Poccard presentó a su equipo técnico y remarcó la decisión de impulsar una gestión de “puertas abiertas”, en línea con las políticas del gobernador Juan Pablo Valdés. También se planteó la necesidad de sostener un diálogo permanente con las comunas y avanzar en acciones coordinadas.

Uno de los principales ejes expuestos fue el trabajo por corredores turísticos, con políticas diferenciadas según las características y potencialidades de cada región de la provincia. La propuesta apunta a ordenar la planificación y promover el desarrollo local de manera equilibrada.

También se mencionó como prioridad la generación de empleo genuino, la cercanía con los actores del sector público y privado y la incorporación de herramientas de modernización para mejorar la atención al visitante.

En ese sentido, se anunció que a partir de febrero se iniciarán reuniones presenciales por corredor turístico.

En el cierre del encuentro, la secretaria de Turismo y Cultura de Empedrado, Sandra Tulumaris, propuso que su localidad sea sede del primer encuentro del corredor Gran Corrientes, previsto para 2026.