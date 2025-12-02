STJ de Corrientes: Guillermo Semhan fue elegido nuevo presidente

Guillermo Horacio Semhan fue elegido hoy como presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes por unanimidad. Fue durante el Acuerdo Extraordinario Nº 8/25 y la asunción formal se realizará una vez finalizada la feria judicial. Asumirá el puesto que desde hace algunos años ocupaba Luis Rey Vázquez

Además de los ministros del STJ, participaron de la reunión el fiscal General, doctor César Pedro Sotelo, y el secretario Administrativo subrogante, doctor Edgar Abraham Parras.

El tribunal también definió la orden de subrogación para el período: en primer término, el doctor Luis Eduardo Rey Vázquez; en segundo, el doctor Alejandro Alberto Chain; en tercero, el doctor Fernando Augusto Niz; y en cuarto, el doctor Eduardo Gilberto Panseri.

Semhan ya se había desempeñado como presidente del STJ durante cinco años, entre 2013 y 2018.