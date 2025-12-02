Valdés entregó 10 viviendas en Tatacuá y anunció la construcción de otras 20

El gobernador Gustavo Valdés visitó este martes la localidad de Tatacuá, donde entregó 10 viviendas del Programa Oñondivé y habilitó un nuevo cajero automático del Banco de Corrientes, el número 370 en toda la provincia.

Más viviendas para Tatacuá

Murante el acto realizado en el barrio Bomberos Voluntarios, Valdés destacó la importancia de sostener políticas habitacionales financiadas con recursos provinciales y con una fuerte mirada social.

Explicó que cada vivienda construida “supera los 45 millones de pesos, más los muebles”, y remarcó que muchos programas nacionales no se adaptan a la realidad de las familias. “Para brindar posibilidades, hay que mirar con una mirada social, y hoy esa mirada no está en la República Argentina”, afirmó.

Recordó que el programa Oñondivé nació como una respuesta provincial ante esas limitaciones: “Nosotros ponemos los materiales y los intendentes la mano de obra”, detalló.

Durante la entrega, anunció junto al intendente Sergio Ramírez la construcción de 20 nuevas viviendas, que se ejecutarán en dos etapas de 10 unidades cada una. Además, adelantó que si las obras avanzan rápidamente, el programa continuará ampliándose en la localidad.

Valdés subrayó también la evolución de las unidades habitacionales, que pasaron de 46 a 55 m², y recordó que ahora incluyen muebles, mesadas y electrodomésticos. “Si pagamos las cuotas, más personas pueden recibir más viviendas”, enfatizó.

Actualmente, la Provincia mantiene unas 700 viviendas en ejecución en diferentes municipios.

Inauguración de un cajero automático

Previo a la entrega de viviendas, el gobernador inauguró un cajero automático del Banco de Corrientes ubicado en Yatay y San Martín, acompañado por la titular de la entidad, Laura Sprovieri, y autoridades locales.

Valdés recordó que la pandemia evidenció la necesidad de acercar servicios financieros a las localidades del interior, lo que impulsó la expansión de la red en toda la provincia. “Hoy más de 30 ciudades cuentan con cajero automático. Es un servicio fundamental”, sostuvo.

Sprovieri destacó que, con esta apertura, el banco ya alcanzó las 370 terminales en funcionamiento y aseguró que “no hay localidad que no tenga su cajero”.

El intendente Ramírez celebró la instalación del nuevo servicio: “Es un sueño hecho realidad, fundamental para nuestros vecinos”.