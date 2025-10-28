Corrientes: La Unidad abre tres llamados a licitación para local de Artesanías, Museo y Mercado de Sabores

El centro cultural y turístico “La Unidad”, ubicado en el predio de la ex cárcel de Corrientes, lanzó este martes tres importantes llamados a licitación pública para operadores que deseen gestionar espacios clave dentro de sus instalaciones. La iniciativa busca integrar el talento, la cultura y el emprendedurismo local en un proyecto que une memoria y futuro.

Las tres licitaciones abiertas son para el Local de Artesanías, el Museo de la Prisión y Espacio de Ciencias y El Patio Mercado de Sabores.

Espacios con Identidad Regional

Cada llamado a licitación tiene criterios específicos que priorizan la calidad y la identidad correntina:

1. Local de Artesanías

Este espacio está pensado para "mostrar el talento, la creatividad y la fuerza de quienes hacen grande nuestra cultura". Las propuestas deben promover artesanías y productos regionales con identidad correntina, priorizando el diseño, la creatividad e innovación con raíces culturales y una producción responsable, inclusiva y sostenible.

2. Museo de la Prisión y Espacio de Ciencias

La licitación de este espacio busca "unir memoria, tecnología y futuro". Se priorizan equipos con experiencia en el manejo de centros turísticos, productoras de eventos, agencias creativas y empresas de logística o con experiencia en grandes eventos. La administración incluye salas de escape, salas interactivas, experiencias 3D, proyecciones y mapping.

3. El Patio Mercado de Sabores

Se ofrecen 12 espacios destinados a emprendedores y productores de alimentos. Los criterios de selección priorizan la calidad de productos, los antecedentes en el rubro y la identidad regional. Los rubros buscados incluyen: delicatessen o gourmet, chipacería, fiambrería, pastas frescas, chocolatería, pescadería (congelados), florería y otros productos alimentarios regionales envasados.

Fechas y Proceso Administrativo

Los interesados en participar en los llamados a licitación deben dirigirse a la oficina de la Subsecretaría de Promoción de Iniciativa Privada y Gestión Administrativa, ubicada en Casa de Gobierno.