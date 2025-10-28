Corrientes: La Unidad abre tres llamados a licitación para local de Artesanías, Museo y Mercado de Sabores

El centro cultural y turístico “La Unidad”, ubicado en el predio de la ex cárcel de Corrientes, lanzó este martes tres importantes llamados a licitación pública para operadores que deseen gestionar espacios clave dentro de sus instalaciones. La iniciativa busca integrar el talento, la cultura y el emprendedurismo local en un proyecto que une memoria y futuro.
Las tres licitaciones abiertas son para el Local de Artesanías, el Museo de la Prisión y Espacio de Ciencias y El Patio Mercado de Sabores.
Espacios con Identidad Regional
Cada llamado a licitación tiene criterios específicos que priorizan la calidad y la identidad correntina:
1. Local de Artesanías
Este espacio está pensado para "mostrar el talento, la creatividad y la fuerza de quienes hacen grande nuestra cultura". Las propuestas deben promover artesanías y productos regionales con identidad correntina, priorizando el diseño, la creatividad e innovación con raíces culturales y una producción responsable, inclusiva y sostenible.
2. Museo de la Prisión y Espacio de Ciencias
La licitación de este espacio busca "unir memoria, tecnología y futuro". Se priorizan equipos con experiencia en el manejo de centros turísticos, productoras de eventos, agencias creativas y empresas de logística o con experiencia en grandes eventos. La administración incluye salas de escape, salas interactivas, experiencias 3D, proyecciones y mapping.
3. El Patio Mercado de Sabores
Se ofrecen 12 espacios destinados a emprendedores y productores de alimentos. Los criterios de selección priorizan la calidad de productos, los antecedentes en el rubro y la identidad regional. Los rubros buscados incluyen: delicatessen o gourmet, chipacería, fiambrería, pastas frescas, chocolatería, pescadería (congelados), florería y otros productos alimentarios regionales envasados.
Fechas y Proceso Administrativo
Los interesados en participar en los llamados a licitación deben dirigirse a la oficina de la Subsecretaría de Promoción de Iniciativa Privada y Gestión Administrativa, ubicada en Casa de Gobierno.
-
Venta de pliegos e informes: desde el miércoles 29 de octubre hasta el lunes 17 de noviembre.
-
Apertura de sobres: se realizará el 20 de noviembre a las 11:00 horas en el Salón Verde de Casa de Gobierno.