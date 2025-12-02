¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

San Lorenzo de Almagro Gustavo Valdés Caza furtiva
Gustavo Valdés participará de la entrega de viviendas en Tatacuá y Saladas

Además, en Tatacuá encabezará la inauguración de cajeros automáticos del Banco de Corrientes.

Por El Litoral

Martes, 02 de diciembre de 2025 a las 09:53

El gobernador Gustavo Valdés desarrollará este martes 2 de diciembre una serie de actividades oficiales en Tatacuá y Saladas. Se hará la entrega de viviendas y la inauguración de obras de infraestructura.

Tatacuá

La jornada comenzará en Tatacuá, donde Valdés llegará a primeras horas de la tarde. A las 14:30, encabezará la apertura de nuevos cajeros automáticos del Banco de Corrientes en el cruce de Yatay y San Martín.

Luego, a las 15:30, participará de la entrega de viviendas del programa Oñondive en el barrio Bomberos Voluntarios. Estará acompañado por autoridades provinciales, municipales y vecinos.

Saladas

La comitiva oficial se trasladará posteriormente a Saladas, donde a las 17:30 se realizará la entrega de 30 viviendas construidas por el Instituto de Viviendas de Corrientes (Invico) en el barrio Don Bosco.

La agenda finalizará a las 18:30 con la inauguración de 51 cuadras de pavimento en la zona de Díaz Colodrero y el Paseo Costero.

 

