Tragedia en Corrientes: un hombre desapareció tras intentar cruzar el río con su familia

Lo que debía ser una tarde de esparcimiento y descanso terminó en una fatalidad para una familia correntina en las cercanías de la localidad correntina de Itatí. Un hombre, cuya identidad aún no fue trascendida, desapareció de la superficie del agua tras caer en un sector profundo del río Paraná.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina realizan intensos rastrillajes en la zona para localizar el cuerpo.

El hecho se registró este miércoles en el sector conocido como riacho Galería, un brazo acuático que conecta la zona de Abá Rapé con la isla Gato. Según informaron fuentes de Bomberos Voluntarios, la familia —integrante del grupo familiar oriundo de la localidad de Loreto— se encontraba caminando por el agua intentando cruzar el brazo del río cuando, aparentemente por desconocimiento del terreno, fueron sorprendidos por un desnivel de gran profundidad.

Rescate heroico y desaparición

La escena fue advertida por un hombre que se encontraba ocasionalmente en la orilla. Al notar que las tres personas se hundían y pedían auxilio, el civil se arrojó al agua y logró rescatar con vida a la mujer y a su hija pequeña.

Sin embargo, no pudo alcanzar al padre de familia, quien fue arrastrado por la corriente y no volvió a emerger.

La mujer fue trasladada de urgencia al hospital de Itatí, donde recibió asistencia médica y contención psicológica debido al severo estado de shock provocado por la situación. La menor, por su parte, resultó ilesa gracias a la rápida intervención del vecino que actuó como rescatista.

Búsqueda en el riacho Galería

Desde el momento del reporte, personal de la Prefectura Naval Argentina inició un operativo de rastrillaje que se extendió durante toda la tarde. Las tareas de búsqueda se centran en el lecho del riacho, una zona que los lugareños describen como traicionera debido a los cambios bruscos de profundidad y los bancos de arena inestables.

Efectivos policiales y rescatistas locales advirtieron sobre los riesgos de ingresar al agua en zonas no habilitadas como balnearios, especialmente en brazos del río donde la morfología del fondo suele cambiar tras las crecidas o bajantes del río Paraná.

*Con información de Noticias Itateñas