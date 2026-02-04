Mburucuyá vive un verano a pleno con ocupación hotelera total y el impulso del Chamamé

Con el sol como protagonista y el paisaje de la Laguna Limpia como escenario principal, la localidad correntina de Mburucuyá atraviesa una de sus semanas más intensas del año.

El movimiento de turistas comenzó a notarse con fuerza en las últimas horas, impulsado por la cercanía de las tres noches de gala del Festival del Auténtico Chamamé Tradicional, que se desarrollará el 6, 7 y 8 de febrero en el anfiteatro Eustaquio Miño.

El impacto económico ya se siente en el sector privado local. Según los relevamientos del área de Turismo, los hoteles, cabañas y departamentos en alquiler registran una ocupación plena.

En un contexto nacional marcado por la caída del consumo, el flujo de visitantes representa un alivio para los emprendedores mburucuyanos, motorizando sectores clave como la gastronomía y el comercio minorista.

Gestión y reactivación económica

La administración liderada por Edgar Galarza Florentín diseñó una agenda de verano que busca mitigar los efectos de la emergencia económica heredada. Desde enero, la combinación de carnavales locales y actividades recreativas en el balneario municipal ha servido de antesala para el evento mayor de este fin de semana.

"Trabajamos para alentar la producción de nuestro pueblo y fortalecer el esfuerzo de los emprendedores locales en un momento muy difícil para la economía del país", señalaron desde el Ejecutivo municipal. La estrategia apunta a que el festival no sea solo un evento cultural, sino una verdadera herramienta de reactivación económica para la comunidad.

Aclaración sobre eventos privados

En las últimas horas, la Comuna salió al cruce de versiones que circulaban en redes sociales respecto a la supuesta suspensión de un festival de doma paralelo. A través de un comunicado oficial, el Municipio aclaró que no tiene injerencia en dicho evento por tratarse de una actividad de carácter privado.

"No hemos suspendido ni prohibido ninguna doma. Nuestra gestión se enfoca exclusivamente en la realización del Festival del Auténtico Chamamé Tradicional, por tratarse de un encuentro oficial, público y gratuito para toda la gente", precisaron las autoridades, buscando llevar claridad ante las "falsas versiones" que buscaban empañar el clima festivo de la localidad.

Con el anfiteatro listo para recibir a miles de almas chamameceras, Mburucuyá se consolida como el epicentro cultural del interior provincial, apostando a su identidad para salir adelante en un escenario de crisis.