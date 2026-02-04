¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

allanamiento Tren de aragua Carnavales barriales
Oficial

Pago del Plus Unificado: así es el cronograma de febrero para estatales de Corrientes

El beneficio para trabajadores provinciales activos y jubilados se abonará por terminación de DNI a partir del jueves 5.

Por El Litoral

Miércoles, 04 de febrero de 2026 a las 09:02

El Gobierno de Corrientes confirmó el cronograma de pago del Plus Unificado correspondiente al mes de febrero para trabajadores provinciales activos y jubilados. El esquema se realizará de manera escalonada, según la terminación del DNI.

Comenzará el jueves 5 y se extenderá hasta el miércoles 11. El cronograma es el siguiente:

  • DNI terminados en 0 y 1: jueves 5

  • DNI terminados en 2 y 3: viernes 6

  • DNI terminados en 4 y 5: lunes 9 (disponible en cajeros automáticos desde el sábado 7)

  • DNI terminados en 6 y 7: martes 10

  • DNI terminados en 8 y 9: miércoles 11

El beneficio alcanza a trabajadores provinciales en actividad y a jubilados, de acuerdo al calendario oficial informado por el Ejecutivo provincial.

