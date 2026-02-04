Pago del Plus Unificado: así es el cronograma de febrero para estatales de Corrientes

El Gobierno de Corrientes confirmó el cronograma de pago del Plus Unificado correspondiente al mes de febrero para trabajadores provinciales activos y jubilados. El esquema se realizará de manera escalonada, según la terminación del DNI.
Comenzará el jueves 5 y se extenderá hasta el miércoles 11. El cronograma es el siguiente:
DNI terminados en 0 y 1: jueves 5
DNI terminados en 2 y 3: viernes 6
DNI terminados en 4 y 5: lunes 9 (disponible en cajeros automáticos desde el sábado 7)
DNI terminados en 6 y 7: martes 10
DNI terminados en 8 y 9: miércoles 11
El beneficio alcanza a trabajadores provinciales en actividad y a jubilados, de acuerdo al calendario oficial informado por el Ejecutivo provincial.