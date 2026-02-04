Juan Pablo Valdés se reunió con Adorni y Santilli para negociar el paquete de reformas

En una jornada marcada por la intensidad de las negociaciones políticas en el Congreso, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, inició este miércoles su agenda oficial en la Capital Federal con un objetivo claro: cobrar las deudas históricas que la Nación mantiene con la provincia.

Acompañado por el ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, el mandatario provincial se sentó a la mesa con las principales figuras del gabinete nacional para discutir una salida alternativa a la falta de liquidez del Tesoro.

La reunión, que tuvo lugar en el despacho de la Jefatura de Gabinete, se dio en el marco de la ronda de consultas con gobernadores por el paquete de reformas que se tratará en las sesiones extraordinarias.

Agenda legislativa y pacto federal

Desde la Jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni, definieron el encuentro como parte de una "agenda federal" necesaria para aceitar los vínculos con las provincias antes de que los proyectos de ley lleguen al recinto. En la mesa también estuvo Diego Santilli, titular de la cartera de Interior, quien actúa como nexo político con los mandatarios de la región.

Para el Gobierno nacional, el apoyo de Corrientes en el Congreso es vital para avanzar con el paquete de reformas estructurales. Para Valdés, el respaldo legislativo es la carta de negociación para sanear las cuentas provinciales en un contexto de fuerte restricción presupuestaria. El diálogo quedó abierto, pero la posibilidad de que la provincia tome posesión de tierras nacionales parece ser, por ahora, la única vía de solución posible ante la crisis económica.

Inmuebles como moneda de cambio

El mandatario correntino había adelantado que una de las propuestas que iba a plantear es la de la transferencia de bienes raíces en desuso que pertenecen al Estado Nacional y se encuentran en territorio provincial. Entre los activos más codiciados figuran el predio del ex Regimiento de Infantería 9 y la zona portuaria de la Capital.

"Entendemos que el Estado tiene tierras que hoy no utiliza y que pueden ser ocupadas como bienes de cambio", declaró Valdés a radio Dos.