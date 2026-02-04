Ituzaingó: alertan a bañistas por riesgos en algunas zonas del río Paraná

A través de un comunicado oficial, la Prefectura Naval Argentina (PNA) emitió este miércoles una serie de recomendaciones destinadas a clubes náuticos, paradores, bañistas y a todos los usuarios del río Paraná en la zona de Ituzaingó, con el objetivo de reforzar las medidas de seguridad en áreas de uso recreativo.

Desde la fuerza señalaron que se debe extremar la precaución especialmente en sectores donde la dinámica del cauce presenta corrientes intensas y variaciones bruscas de profundidad, condiciones que representan un riesgo adicional para quienes ingresan al agua o navegan sin las medidas adecuadas.

Los sectores más complicados

Estas situaciones se ven acentuadas en las inmediaciones de pasos críticos de navegación como Loro Cuarto y Paso Naranjito, donde el tránsito de remolcadores con convoyes de gran porte convive con actividades recreativas, incrementando significativamente el nivel de peligro.

En este contexto, la Prefectura recomendó respetar estrictamente las áreas habilitadas para baño, mantener velocidades reducidas en la navegación, atender la señalización existente y evitar permanecer en zonas con corrientes fuertes o cercanas al canal navegable.

Asimismo, se destacó la importancia de actuar con prudencia y seguir en todo momento las indicaciones impartidas por la Autoridad Marítima, a fin de prevenir accidentes y garantizar una convivencia responsable entre la navegación comercial y el uso recreativo del río.

“El cumplimiento de estas recomendaciones contribuye a un uso ordenado y seguro del río, priorizando la protección de la vida humana”, indicaron desde la fuerza, remarcando la necesidad de tomar conciencia sobre los riesgos que presenta el espejo de agua en determinados sectores.

Para una mejor orientación los interesados pueden comunicarse con la Sección Guardia y Patrullaje de la Prefectura, al teléfono 03736-420025, por VHF canal 12 del Servicio Móvil Marítimo (frecuencia 156.600 MHz), y ante emergencias llamar desde cualquier teléfono al 106, línea de Emergencias Náuticas.