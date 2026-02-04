Lourdes Sánchez respondió a las críticas a la Fiesta Nacional del Chamamé: “Llamamos a artistas que la gente elige ver”

La presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez, se refirió a las críticas por la inclusión de artistas de otros géneros en la última edición de la Fiesta Nacional del Chamamé y defendió la decisión de ampliar la propuesta artística. Lo hizo durante su participación en el programa “Los Profesionales de Flor”, conducido por Florencia de la V.

En ese contexto, explicó que la organización del evento se realizó con tiempos acotados y una grilla extensa. “Fue poco tiempo, menos de un mes para organizar. Son diez noches, más de 190 artistas”, señaló, al tiempo que remarcó que desde la nueva gestión buscó aportar una impronta propia.

Sobre la incorporación de músicos de distintos estilos, sostuvo: “Yo también quería agregar algo de mi impronta en esta nueva gestión. ¿Cómo hacemos para que el chamamé llegue también a otros géneros, a otros públicos, a otros lugares? Que abramos el abanico”. En ese sentido, indicó que la decisión fue sumar propuestas musicales diversas que acompañaran a los referentes históricos del género.

“Dentro de la grilla, además de los que siempre los correntinos esperamos ver, los chamameceros, los próceres de nuestra música, decidimos incorporar otros artistas de otros géneros musicales pero que vengan a honrar nuestra música”, expresó.

Sánchez también se refirió a los cuestionamientos recibidos y defendió la convocatoria de artistas populares: “Llamamos a artistas que la gente elige ver”. Según relató, algunos invitados aclararon previamente que no contaban con repertorio chamamecero completo: “Hay algunos que nos dijeron ‘nosotros no tenemos ningún repertorio de chamamé, podemos venir a cantar dos o tres temas’”.

Como ejemplo de la respuesta del público, mencionó presentaciones con gran convocatoria. “Los Nocheros era lo que también la gente elige ver porque el anfiteatro esa noche estaba lleno”, aseguró.

Consultada periodísticamente sobre si consideraba que fue un error "mezclar matices" aseguró: "Todo lo contrario, la gente nos respondió con entradas agotadas todas las noches, cosa que no había pasado nunca hasta el momento".

De esta manera, la titular del Instituto de Cultura defendió la apertura artística de la Fiesta Nacional del Chamamé como una estrategia para ampliar públicos y proyectar el género a nuevos espacios, sin dejar de lado la presencia de los referentes tradicionales de la música litoraleña.