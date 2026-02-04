La Universidad de la Cuenca del Plata continúa con las inscripciones para el ciclo lectivo 2026

La UCP se consolida como la universidad de gestión privada número en la región y amplía su propuesta educativa digital. Con carreras con diversas modalidades de cursado aporta a los futuros profesionales una formación integral multimodal, inteligente e inclusiva. Su oferta académica incluye carreras de grado como Abogacía, Contador Público, Arquitectura y las Licenciaturas en Psicología, Psicopedagogía, Administración de Empresas, Diseño Gráfico y Multimedia, Criminalística y Nutrición, entre otras. Así también, durante el 2026 ofrece estudios en nuevas carreras como la Licenciatura en Farmacia en la sede Corrientes y la Licenciatura en Diseño de Muebles e Interiores en la sede Resistencia. Todas las propuestas se dictan bajo planes de estudio actualizados, docentes con una amplia formación académica y experiencia profesional y una articulación con el sector productivo y social.

Con importantes descuentos en el valor de la matrícula ofrecen una educación de calidad adaptada a las necesidades de los estudiantes. En su propuesta digital se encuentran disponibles las carreras de Licenciaturas en Psicología, Psicopedagogía, Acompañamiento Terapéutico, Administración de Empresas, Comercio Internacional, Contador Público, Abogacía y la Tecnicatura Universitaria en Diseño y Programación de Videojuegos. Asimismo, la universidad ofrece Ciclos de Complementación Curricular destinados a egresados de institutos terciarios, en áreas como Escribanía, Ciencias de la Educación, Geografía, Historia, Psicopedagogía y Acompañamiento Terapéutico.

Por su parte, brindan también formaciones de posgrado con opciones de cursado digital y presencial, entre los que se destacan la Especialización en Nutrición Clínica, la Especialización en Intervenciones Psicoeducativas, la Maestría en Psicoanálisis, la Especialización en Derecho Penal, la Maestría en Gestión del Conocimiento y Desarrollo y el Doctorado en Sistemas Alimentarios Sostenibles, entre otros.

Con una amplia demanda de inscripciones, la UCP inicia un año de grandes desafíos académicos e institucionales. Con presencia en las cuatro ciudades de las provincias del NEA - Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa - interviene en el proceso de formación de distintas generaciones desde hace más de 30 años. Asimismo, la institución impulsa políticas de acompañamiento académico, cursado presencial, semipresencial o 100% digital, programas de orientación vocacional, becas estudiantiles y beneficios para toda su comunidad universitaria.

Quienes deseen más información pueden visitar el sitio oficial www.ucp.edu.ar, acceder directamente al formulario de preinscripción (https://ucp.edu.ar/ingreso2026/) o comunicarse por WhatsApp al 3794‑771187.