“Chiqui” Tapia se presentó ante la Justicia y aseguró: “No tengo nada que ver con la casa de Pilar”

Claudio “Chiqui” Tapia ratificó este miércoles su denuncia contra los dirigentes de la Coalición Cívica y un empresario por presunta extorsión.

El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) declaró ante la Fiscalía de Pilar de manera virtual y aseguró: “Yo no tengo nada que ver con la casa de Pilar”.

La declaración del “Chiqui” Tapia estaba prevista para este jueves, pero finalmente se adelantó para este mediodía. Durante la presentación, afirmó que no conocía a Facundo Del Gaiso y Matías Yofe ni al empresario Leandro Camani, titular de la firma Secutrans S.A., dedicada a la provisión y explotación de sistemas automatizados de control de tránsito.

Planteó que la denuncia por la vivienda de Pilar no fue el origen del conflicto, sino la consecuencia de una secuencia previa de presiones, amenazas y advertencias que, siempre según su versión, comenzaron cuando ejercía funciones en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana (CEAMSE).

Según sostuvo Tapia, se trató de una operación “mediática-judicial” montada como represalia luego de que se negara a habilitar un negocio millonario vinculado al sistema de fotomultas.

“Camani escudándose en Matías Yofe y Facundo Del Gaiso materializa las denuncias para coaccionarme junto con periodistas. No descarto que todo esto sea un concierto de una asociación ilícita, todo en el marco de un negocio multimillonario”, expresó.

En esa línea, insistió: “Quiero que se investigue a fondo porque me extraña el poder que tiene este tipo (Del Gaiso) para amenazar, si en el 2023 hizo lo mismo, amenazó y logró la instalación de las cámaras. Ahora hizo lo mismo, yo no tengo nada que ver con la casa de Pilar, solo hice que se buscara en toda la empresa si había documentación que habilitara la colocación de las cámaras”.

“Si las amenazas que hizo en el 2023 es lo mismo que ahora, me está forzando para que le dé energía a sus cámaras. No tengo dudas de que las amenazas que ejercía al gerente es para que le diera luz a sus cámaras de fotomultas. Ahora recuerdo que le decía si las del frente tienen luz, porque no me dan luz, los voy a denunciar a todos”, apuntó.

Para él, tras la denuncia judicial, se desplegó una operación mediática destinada a amplificar el impacto de la acusación, con publicaciones reiteradas en distintos medios y plataformas que, según afirmó, presentaron imputaciones graves como hechos comprobados, sin respaldo probatorio ni contextualización.

La semana pasada había presentado un extenso escrito en el que se declaró víctima de una maniobra extorsiva y apuntó de manera directa contra quienes impulsaron la denuncia que derivó en la investigación sobre su patrimonio. Además, solicitó allanamientos, secuestro y peritaje de dispositivos electrónicos de Camani, Yofe y Del Gaiso, así como la citación de los testigos bajo identidad reservada.

