La próxima semana inician las mejoras en 900 escuelas de Corrientes

Falta poco para que inicien las clases en Corrientes y los establecimientos educativos comienzan a ponerse a punto. La próxima semana comenzarán las tareas de acondicionamiento en alrededor de 900 escuelas de Corrientes. Así lo confirmó el subsecretario de Infraestructura Escolar, Emilio Breard, en diálogo con El Litoral.

A casi un mes del inicio de clases

“Se va a iniciar el ajuste de inicio de clases la semana que viene en aproximadamente 900 establecimientos con empresas tercerizadas”, señaló el funcionario. Según precisó, estos trabajos alcanzan a edificios que concentran el 85% de la matrícula de la provincia.

Las tareas previstas incluyen corte de pasto, fumigación, desinfección, limpieza de tanques de agua y mantenimiento general. En el resto de los establecimientos educativos, las intervenciones se realizan mediante empresas más pequeñas y en articulación con los municipios.

El objetivo central del operativo es garantizar condiciones edilicias adecuadas para el normal desarrollo de las clases desde el primer día. La planificación se realizó con antelación para llegar a tiempo a la mayor cantidad posible de escuelas, priorizando aquellas con mayor matrícula y demanda diaria de estudiantes y docentes.

En paralelo, Breard informó que el gobierno provincial avanza con un paquete de 200 refacciones integrales en distintas escuelas del territorio correntino. “Son obras que abarcan cubiertas, sanitarios, electricidad y pintura”, detalló.

Además, el subsecretario indicó que continúan los trabajos en 40 establecimientos educativos nuevos. “Algunos están listos para inaugurar y otros seguramente se habilitarán en el transcurso del año”, concluyó.