CURUZÚ CUATIÁ

Corrientes: motociclista murió tras chocar contra un camión sobre Ruta Nacional 119

Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias en que la motocicleta impactó contra la parte trasera del vehículo de mayor porte. El conductor murió en el lugar.

Por El Litoral

Miércoles, 04 de febrero de 2026 a las 07:59

Curuzú Cuatiá fue el escenario de un fatal accidente en la noche del martes, cuando un motociclista murió tras chocar contra un camión sobre Ruta Nacional N° 119.

Las primeras pericias indican que ambos vehículos circulaban en el mismo sentido sobre RN 119, altura del kilómetro 36, en sentido sur a norte.

Aún se trata de establecer las circunstancias en que la motocicleta impactó la parte trasera del camión, impacto que provocó el incendio del rodado de menor porte y la muerte del motociclista en el lugar por la violencia del choque. La víctima tenía 23 años.

En el lugar se presentó personal de Bomberos Voluntarios de Curuzú Cuatiá, de la Comisaría II de la Policía de Corrientes y peritos de una Unidad Regional III.

Por otra parte, en el caso interviene la Fiscalía de turno, la cual inició las diligencias de rigor.

Con información de El Diario de Curuzú.
 

