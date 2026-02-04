Tres mujeres heridas tras chocar con caballos sueltos en la ruta provincial 27

Un siniestro vial se registró durante la madrugada del martes sobre la ruta provincial 27, a la altura del kilómetro 88, cuando un automóvil colisionó contra varios caballos que se encontraban sueltos sobre la cinta asfáltica.

Los equinos quedaron tirados en la ruta

Por causas que aún se investigan, el vehículo —un Renault Kwid— impactó contra los equinos que irrumpieron en la calzada, provocando un violento choque. Como consecuencia del impacto, los animales murieron en el lugar.

En el rodado viajaban tres mujeres, oriundas de la ciudad de Goya, quienes resultaron con lesiones de carácter leve. Tras el siniestro, fueron asistidas por personal de salud que acudió al lugar.

En el operativo de asistencia intervinieron Bomberos Voluntarios de Santa Lucía, efectivos de la Policía local, personal del hospital zonal y agentes de la Policía Rural (Priar), quienes brindaron apoyo y realizaron las tareas correspondientes para asegurar la zona.

El hecho vuelve a poner en foco el peligro que representa la presencia de animales sueltos en rutas provinciales, especialmente durante la noche y la madrugada, cuando la visibilidad se reduce y el riesgo de accidentes aumenta considerablemente.