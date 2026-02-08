Nueva edición del clásico entre Huracán y San Lorenzo

San Lorenzo visitará este domingo a su clásico rival, Huracán, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 19:15 en el estadio Tomás Adolfo Ducó. El árbitro designado fue Yael Falcón Pérez, quien será secundado desde el VAR por Héctor Paletta.

Pese a su gravísima crisis institucional, San Lorenzo llega a este encuentro en un buen momento deportivo, ya que tras caer en la primera fecha frente a Lanús, pudo reponerse para luego superar a Gimnasia de Mendoza y a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Huracán, por su parte, tuvo un muy irregular comienzo de año, todavía no pudo sumar triunfos e incluso está fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

El “Globo”, que tiene como director técnico a Diego Martínez, solo pudo empatar en condición de visitante frente a Banfield y Atlético Tucumán, mientras que en la segunda fecha cayó con Independiente Rivadavia de Mendoza como local.

Las últimas ediciones del clásico entre Huracán y San Lorenzo fueron muy igualadas, ya que empataron cuatro de los cinco enfrentamientos previos, mientras que el restante, que se dio en el Torneo Apertura 2025, quedó en manos del “Globo” por 2-0.