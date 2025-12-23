Banco de Corrientes: cómo será la atención por los feriados de Navidad y Año Nuevo

El Banco de Corrientes dio a conocer el cronograma de actividades para el cierre del año, detallando cómo funcionarán sus servicios durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.

Según informó la institución, todas las sucursales de la provincia permanecerán cerradas durante cuatro jornadas clave debido a los asuetos y feriados nacionales.

El esquema de cierre de sucursales abarca los días miércoles 24, jueves 25, miércoles 31 de diciembre y jueves 1° de enero. Durante estas fechas, tampoco prestarán servicio el Contact Center ni el Anexo del Shopping Centenario, retomando su actividad habitual tras los días festivos.

Canales digitales y retiro de efectivo

Ante la suspensión de la atención presencial, la entidad recordó a sus clientes que todas las operaciones bancarias habituales podrán realizarse a través de la aplicación Más BanCo y la Banca Web. Mediante estos canales, los usuarios podrán efectuar pagos, transferencias, consultas de saldo y constitución de plazos fijos sin necesidad de acudir a las oficinas.

Para quienes requieran dinero en efectivo, el banco garantizó la disponibilidad de la red de cajeros automáticos. Asimismo, se podrá retirar efectivo en los comercios adheridos al servicio de Cash Back o Extra Cash utilizando la tarjeta de débito, una alternativa para evitar las filas en los cajeros durante los días de mayor demanda comercial.