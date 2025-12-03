Gustavo Valdés dijo que no negocia "leyes por plata" con el Gobierno nacional

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, ratificó este miércoles la postura política de su provincia y el alineamiento de sus legisladores en el Congreso Nacional, al participar de la jura de los nuevos diputados.

Valdés fue enfático al señalar que no se han establecido conversaciones de fondo con el Gobierno nacional y que su postura será de diálogo, pero no de negociación bajo presión.

"No avanzamos en una conversación con el Gobierno y estamos conformando el bloque de la Unión Cívica Radical", afirmó Valdés, descartando así la posibilidad de que los representantes correntinos se sumen al bloque de Provincias Unidas.

"No cambiamos leyes por plata"

El mandatario provincial desestimó categóricamente que el Gobierno nacional haya propuesto algún tipo de intercambio de fondos por apoyo legislativo:

"No negociamos políticamente de esa forma, ni cambiamos leyes por plata de esa forma. Sí tenemos que ver qué incorporan al Presupuesto, pero no es esa la manera", sostuvo.

Valdés insistió en que las discusiones que deben darse con Nación tienen que ver con cuestiones de deuda, obras públicas y resoluciones propias de la relación entre la provincia y el Estado federal.

Postura unificada de la UCR

El gobernador adelantó que la bancada radical —tanto en Diputados como en Senadores— tendrá una postura unificada de cara a los futuros debates, incluyendo el Presupuesto 2026 y la modernización legislativa.

Valdés reiteró su compromiso con el proyecto de la alianza a la que pertenece: "Nosotros creemos en el cambio, por eso estuvimos y construimos Juntos por el Cambio y todo lo que podamos aportar para que a la República Argentina le vaya bien, lo vamos a hacer. Lo que consideramos que no va a ser bueno para la Argentina, también vamos a votar de esa manera".

Finalmente, al ser consultado sobre el incumplimiento de promesas del gobierno anterior, Valdés confió en que la actual administración tendrá un "periodo de maduración" y que ahora es posible tener discusiones "más profundas" sobre "la Argentina que queremos".