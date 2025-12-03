Natalia Carulias llega a Corrientes con su nuevo unipersonal “Estamos vivos de pedo”

El Gobierno de Corrientes dio a conocer este miércoles que el próximo domingo 21 de diciembre, desde las 21, la reconocida comediante, actriz y guionista Natalia Carulias se presentará en el Teatro Oficial Juan de Vera de la capital correntina.

En esta oportunidad presentará su nuevo unipersonal “Estamos vivos de pedo”, un show donde repasa con humor las situaciones cotidianas que atraviesan quienes crecieron entre generaciones, sin encajar del todo en etiquetas como “X”, “millennials” o “pandemials”.

En escena, la artista se ríe de las dificultades de las mujeres que trabajan y crían hijos, de la convivencia con las redes sociales, de la memoria frágil y de las pequeñas torpezas que atraviesan a su público. Con su estilo característico, Carulias propone una mirada lúcida y descontracturada sobre la absurda casualidad de seguir vivos a pesar de todo, invitando a una noche de carcajadas garantizadas.

Una referente del stand up argentino

Carulias nació el 19 de octubre de 1975 y comenzó su carrera en 1998 con un unipersonal que la posicionó como una de las primeras mujeres en hacer stand up en el país. Poco después fue convocada por Alejandro Angelini para “Stand Up Argentino”, uno de los proyectos fundacionales del género.

En televisión se destacó en “La culpa es de Colón” (Comedy Central) y en numerosos especiales del canal. En radio formó parte de programas junto a figuras como Roberto Pettinato, Ronnie Arias, Elizabeth Vernaci y Humberto Tortonese.

Actualmente integra la obra “Las chicas de la culpa”, compartiendo escenario con Connie Ballarini, Malena Guinzburg y Fernanda Metilli, con participaciones en El Trece y una gira prevista por Europa para el verano 2026.

Entradas y beneficios

Las entradas, a partir de $21.200, pueden adquirirse en weepas.ar o en la boletería del Teatro Vera (San Juan 637), de lunes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 21.

Los clientes del BanCo, con tarjetas de crédito Visa, cuentan con 20% de reintegro y la posibilidad de financiar en hasta 3 cuotas sin interés.