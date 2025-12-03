Renunció la senadora libertaria envuelta en una causa por narcotráfico

Lorena Villaverde renunció a su banca en el Senado. En medio de las especulaciones en torno a que asumiera su nuevo rol, la diputada de La Libertad Avanza por Río Negro salpicada por un escándalo narco en Estados Unidos, renunció a la banca que había obtenido en octubre para ingresar al Senado.

A través de un comunicado en las redes sociales, la legisladora se asumió como "víctima de operaciones mediáticas obscenas, maliciosas y profundas, diseñadas para destruir, desgastar y humillar".

"No renuncio a mis convicciones. No renuncio a mi compromiso con Río Negro. No renuncio a acompañar este proyecto histórico. Solo renuncio a ser usada como herramienta para dañar al gobierno, a las reformas y al futuro de los argentinos", escribió en el texto dirigido al presidente Javier Milei .