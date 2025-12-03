¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Electa en octubre

Renunció la senadora libertaria envuelta en una causa por narcotráfico

Lorena Villaverde continuará con su mandato como diputada.

Por El Litoral

Miércoles, 03 de diciembre de 2025 a las 17:31

Lorena Villaverde renunció a su banca en el Senado. En medio de las especulaciones en torno a que asumiera su nuevo rol, la diputada de La Libertad Avanza por Río Negro salpicada por un escándalo narco en Estados Unidos, renunció a la banca que había obtenido en octubre para ingresar al Senado.

A través de un comunicado en las redes sociales, la legisladora se asumió como "víctima de operaciones mediáticas obscenas, maliciosas y profundas, diseñadas para destruir, desgastar y humillar".

"No renuncio a mis convicciones. No renuncio a mi compromiso con Río Negro. No renuncio a acompañar este proyecto histórico. Solo renuncio a ser usada como herramienta para dañar al gobierno, a las reformas y al futuro de los argentinos", escribió en el texto dirigido al presidente Javier Milei .

