Paso de la Patria se prepara para una temporada fuerte: ya hay reservas adelantadas

Paso de la Patria atraviesa un proceso de reactivación turística luego de años de baja inversión y pérdida de visitantes. Así lo afirmó Roxana Cañete, presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo local, quien aseguró que este verano “trae mejores perspectivas” y que ya hay reservas confirmadas para diciembre, enero y febrero, algo que no ocurría en temporadas anteriores.

Cañete explicó que, en conjunto con el intendente electo, se conformó un Instituto de Turismo que, aunque aún no está formalizado, ya trabaja en acciones de promoción en distintas provincias. “Se están haciendo promociones en varios puntos del país y están dando muy buenos resultados”, afirmó.

“Era lo que nos hacía falta para recuperar turistas que habíamos perdido”. La dirigente señaló que en los últimos años Paso de la Patria quedó “descentralizado y sin propuestas interesantes”, lo que llevó a que muchos visitantes eligieran otros destinos.

La tendencia para este verano muestra un cambio significativo: “Tengo reservas de diez o quince días. Esto no pasaba en otros años”.

Sobre los valores, indicó que una casa para familias o grupos puede rondar los USD 110 a USD 120 por día, o entre $15.000 por persona, dependiendo de la ubicación y los servicios.

