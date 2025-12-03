Colectivo de Lectura: más de 10 mil estudiantes participaron del programa en Corrientes

El Parque Cambá Cuá fue escenario esta miércoles del cierre anual del programa Colectivo de Lectura, una iniciativa del Ministerio de Educación de la Provincia desarrollada a través de la Dirección de Planeamiento e Investigación Educativa.

El programa está destinado a alumnos de cuarto, quinto y sexto grado del Segundo Ciclo de la Educación Primaria, con el objetivo de fomentar hábitos de lectura, fortalecer la comprensión lectora y promover espacios donde escuela, familia y comunidad trabajen de manera integrada.

La iniciativa también brinda herramientas pedagógicas a los docentes para diseñar prácticas efectivas que impulsen la formación lectora dentro del aula.

Una jornada temática y participativa

“El cierre de la edición 2025 del Colectivo de Lectura tiene una temática especial que es la estrella fugaz”, explicó Daira Rodríguez, referente del programa. Durante la jornada, los estudiantes recorrieron distintas estaciones con un cuento de Navidad y finalizaron la actividad compartiendo reflexiones y colgando sus deseos en un árbol simbólico..

Rodríguez destacó que el programa “logró llegar a hogares con estudiantes en situación de enfermedad, a hospitales, plazas e instituciones tanto de Capital como del interior, e involucrar a padres, familias, comunidad y al personal escolar”. Remarcó que uno de los principales logros fue construir verdaderas comunidades lectoras.

Resultados y extensión territorial

A la experiencia se sumó la campaña Corrientes Lee: Un Libro en Cada Hogar, que obtuvo más de 6 mil donaciones, repartidas entre familias e instituciones educativas. “A eso tenemos que sumar que el Colectivo llegó a más de 10 mil estudiantes en todo su recorrido”, agregó Rodríguez.

El programa, que comenzó durante la gestión de la ministra Práxedes López, inició como un concepto metafórico. Hoy cuenta con dos unidades móviles, un colectivo y una combi, especialmente ploteadas con estaciones lectoras que permiten a los niños vivir un “viaje imaginario” mientras se sumergen en los cuentos. “Logramos un auténtico ambiente alfabetizador”, celebró.