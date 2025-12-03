La jura de los diputados nacionales por Corrientes y el gesto de Virginia Gallardo a Javier Milei

Se llevó a cabo este miércoles la ceremonia de jura de los tres legisladores que representarán a Corrientes en la Cámara de Diputados de la Nación a partir del próximo 10 de diciembre. Asumieron sus bancas Diógenes González (Unión Cívica Radical), Raúl Hadad (Partido Justicialista) y Virginia Gallardo (La Libertad Avanza).

La ceremonia contó con la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, quien se encontraba en el palco acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El gesto de Virginia Gallardo a Milei

La ex vedette Virginia Gallardo fue el centro de atención. Fue llamada sola a prestar juramento, acompañada de su hija, y lo hizo bajo la atenta mirada del Presidente.

Gallardo juró "como correntina, por la familia, por las infancias y por un futuro mejor para todos".

Tras pronunciar sus palabras, la nueva legisladora de La Libertad Avanza miró hacia el palco donde se encontraba el mandatario y le mandó un beso. El presidente Milei respondió el saludo de forma efusiva, devolviéndole el gesto con pulgares hacia arriba y aplausos.

FOTO: Infobae

Los juramentos políticos de UCR y PJ

Los primeros en ser llamados a jurar fueron los diputados Diógenes González y Raúl Hadad.

Diógenes González (UCR) juró por "Genaro Berón de Astrada" , haciendo referencia al político y militar correntino que gobernó la provincia en oposición al régimen de Juan Manuel de Rosas.

Raúl Hadad (PJ) hizo su juramento centrado en los pilares históricos de su partido: "la soberanía nacional, la justicia social y la independencia económica".

Los tres legisladores reemplazarán en sus bancas a Sofía Brambilla (PRO), Manuel Aguirre (UCR) y Jorge Antonio Romero (PJ), quienes cumplieron su mandato.