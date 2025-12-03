Guillermo Horacio Semhan electo presidente del STJ: “Es sano que haya alternancia"

El ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Guillermo Semhan, fue nuevamente elegido por sus pares para ocupar la presidencia del máximo órgano judicial de Corrientes durante el año 2026. Asumirá formalmente el 1 de febrero, luego de la feria judicial.

En diálogo con Hoja de Ruta, Semhan sostuvo que la designación se da en un contexto de “recambio institucional y generacional”, similar al producido en el Poder Ejecutivo y en la Legislatura. “Es sano que haya alternancia. Este es un nuevo desafío que me obliga a seguir y a liderar el Poder Judicial”, afirmó.

Presupuesto y diálogo con el Ejecutivo

Consultado por el presupuesto que la Legislatura tratará en sesiones extraordinarias, confirmó que el STJ presentó en octubre un anteproyecto que luego fue reducido al integrarse al presupuesto general. Aun así, aseguró: “Con lo asignado tenemos garantizado el servicio de justicia durante todo 2026.”

Para obras nuevas o de gran envergadura, anticipó que será necesario gestionar partidas especiales mediante diálogo con el gobernador y los legisladores.

Las prioridades de gestión

Seman remarcó que su principal línea de trabajo será la innovación tecnológica, con tres objetivos centrales: avanzar en la despapelización total; consolidar el expediente digital y audiovisual; y promover que los procesos civiles, comerciales y laborales sean plenamente orales.

También identificó como clave la inversión en infraestructura edilicia y en capital humano, mediante capacitación continua de jueces, funcionarios y empleados.

