Milei en un palco, insultos, gestos de droga y momentos insólitos en la jura de diputados

En medio de una jura de diputados cargada de gritos, palabras fuera de lugar y gestos inapropiados, uno de los momentos más llamativos fue el protagonizado por el dirigente social Juan Grabois, quien este miércoles también asumió su banca en la Cámara baja.

Durante los segundos que duró su jura, Grabois hizo una serie de gestos hacia diversos lugares del recinto en los cuales se encontraban algunos de sus adversarios políticos.

Sin dudas, el que despertó la mayor polémica fue el que hizo en dirección al palco en el que se encontraban el presidente Javier Milei; su hermana Karina, Secretaria General de la Presidencia; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Grabois levantó su brazo izquierdo en forma directa hacia el palco y con sus dedos pareció hacer el gesto del "tres por ciento", en una clara alusión hacia la hermana del mandatario por el presunto cobro de coimas en el área de discapacidad.

En tanto, algunas interpretaciones fueron más osadas y aseguraron haber visto un saludo nazi en dirección al lugar en el que se encontraba la cúpula del Gobierno.

Desde el entorno del flamante diputado de Fuerza Patria aseguraron a la prensa que la intención del referente de Patria Grande fue imitar el saludo de los tres dedos de la película "Los juegos del hambre", que simboliza resistencia y apoyo a la rebelión.

Además, el peronista también hizo un gesto tocándose la nariz hacia la bancada de La Libertad Avanza (LLA), que muchos interpretaron como una acusación de adicción a los estupefacientes contra el bloque libertario.

Al momento de la jura, Grabois optó por una fórmula sencilla y se limitó a decir "sí, juro", a diferencia de otros legisladores que extendieron sus juramentos con proclamas políticas, pero dejó una perlita más en su polémica asunción. A los segundos de jurar, se dio vuelta y en dirección al palco en el que se encontraban los hermanos Milei hizo la "V" de la victoria.

Minutos después del episodio registrado por las cámaras que transmitieron la jura, Grabois utilizó su cuenta de la red social X para lanzar un contundente mensaje en el que anticipa la postura combativa que tendrá desde su banca. "Prepárense", sentenció.

Menem reelecto

Otro de los momentos salientes de la sesión de este miércoles fue la reelección de Martín Menem como presidente del cuerpo. Asimismo, los diputados propusieron que la kirchnerista Cecilia Moreau continúe como vicepresidenta de la Cámara y sumaron por el oficialismo al ex ministro de Defensa, Luis Petri, como vice segundo.

La tercera vicepresidencia, que estaba previsto sea destinada a Provincias Unidas, quedó reservada.

La diputada que juró por Guillermo Moreno y terminó peleándose con la oposición

"En representación de mi compañero, que ha demostrado lealtad, Guillermo Moreno, sí juro, orgullosamente peronista", dijo la bonaerense María Elena Velázquez. La mención al ex secretario de Comercio de Cristina Kirchner motivó los comentarios desde la bancada de La Libertad Avanza. La flamante diputada no dejó pasarlos y, con actitud patotera, respondió: "Mirá, mi amor yo no me voy a callar, pero ¿quién te crees que sos? Me vas a venir a callar a mí".

La jura a los gritos de Myriam Bregman con Lilia Lemoine

La diputada del Frente de Izquierda se despachó con una extensa jura que finalizó con un pedido a la presidencia respecto a las actitudes y gritos de Lilia Lemoine, que ya había tenido un cruce cuando juraron los diputados de la izquierda por la Provincia de Buenos Aires.

"Que esta señora se calle la boca porque la verdad nos tiene re cansados, señor presidente", remató su jura Bregman mientras señalaba a su par de LLA, que respondía a los gritos desde su banca.

“Qué buena que está”: repudiable exabrupto del diputado Gerardo Cipolini

Durante la jura de algunas diputadas, se escuchó en medio de la transmisión comentarios fuera de lugar como "¿Quién es Rosario Goitia? ¡Qué buena que está!“, ”¡Che, pero qué buena que está la peruca! Terrible" y "¡Che, qué linda!“. Estas fueron las palabras que lograron ser captadas por los micrófonos y rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

EL diputado radical del Chaco Gerardo Cipolini, de 82 años, fue quien estuvo a cargo de la sesión como presidente provisional por ser el diputado más longevo que se encontraba en el recinto y fue el encargado de realizar la jura de los 127 nuevos miembros de la Cámara. Oriundo de Chaco, pertenece al bloque de la Unión Cívica Radical y tiene mandato hasta el 2027.

Es miembro del histórico partido desde 1962, cuando se afilió como estudiante. Su vida política comenzó recién en 1999, cuando fue electo como presidente del Honorable Consejo Deliberante Municipal de la ciudad de Roque Sáenz Peña, en la provincia de Chaco. Incluso llegó a ser intendente de esta localidad por tres mandatos consecutivos entre el 2007 y el 2019.

Tras dejar el cargo como jefe municipal, fue electo en 2019 como diputado e ingresó bajo la coalición de Juntos por el Cambio. En 2023 fue reelecto prolongando su labor legislativa hasta el ‘27.

Tras tomarle juramento a todos los nuevos miembros, regresó a su banca en el recinto para dejarle el lugar a Martín Menem que fue reelecto como presidente de la Cámara de Diputados por amplia mayoría. Seguido a esto, se eligieron a las autoridades que acompañarán a la presidencia, es decir, las vicepresidencias.

En la primera vicepresidencia quedó a cargo de la diputada del bloque de Fuerza Patria, Cecilia Moreau, quien aprovechó durante su discurso para repudiar los exabruptos que se escucharon en la transmisión y de los cuales rápidamente se hicieron eco en las redes sociales.

