Corrientes: un carnicero fue condenado a 2 años de prisión por abigeato

En un juicio abreviado pleno, un carnicero de la zona rural de Bella Vista fue condenado este miércoles a 2 años de prisión efectiva, por el delito de abigeato.



La causa había iniciado tras una denuncia por el robo de dos vaquillas en la zona de isla de la localidad de 3 de Abril, cuya investigación estuvo a cargo del personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Bella Vista.

El trabajo culminó con un allanamiento y el secuestro de evidencia clave que se tomó en cuenta para la posterior condena penal.



En el domicilio del acusado -ubicado en la Tercera Sección del Departamento Bella Vista, 3 de Abril- la Policía halló cuero quemado con señales coincidentes con los animales sustraídos. También se recuperó un ternero sobreviviente que formaba parte de los faltantes requeridos por la víctima.



Según detallaron, la intervención del fiscal Dr. Ramón Muth fue clave para llevar rápidamente la causa a juicio que se desarrolló este miércoles cuando Ariel González fue condenado a 2 años de prisión efectiva en un Juicio Abreviado Pleno.

El caso marca un ejemplo de respuesta judicial rápida y profesionalismo de la Policía Rural en la lucha contra el abigeato.