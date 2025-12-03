Corrientes: la Fiesta Nacional del Chamamé tendrá 10 noches y será del 16 al 25 de enero

La presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Beatriz Kunin, confirmó este miércoles que la próxima Fiesta Nacional del Chamamé se llevará a cabo del 16 al 25 de enero de 2026 en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.

Mientras avanzan los preparativos, Kunin indicó que el equipo de Cultura ya trabaja en la conformación de la grilla artística que acompañará a la 35ª edición de la celebración chamamecera.

Este año, el evento tendrá como lema “Chamamé, refugio de nuestra identidad”, una premisa que busca poner en valor las raíces culturales de Corrientes y su proyección en la región.

Antes de la gran fiesta de enero, este 8 de diciembre el Teatro Oficial Juan de Vera será escenario de las finales de la Pre Fiesta, instancia en la que participarán músicos y bailarines de diversas provincias. Según adelantó Kunin, podrían presentarse más de 350 artistas provenientes de más de 20 sedes distintas.

Respecto de la organización general, la titular del Instituto de Cultura señaló que espera trabajar junto a las nuevas autoridades provinciales para ultimar detalles de la fiesta.

También aclaró que se mantienen los diez días de celebración previstos, pese a rumores que sugerían posibles modificaciones.