La Unne inaugura la primera etapa de su central fotovoltaica en el Campus Deodoro Roca

La Universidad Nacional del Nordeste dio a conocer que el sábado 6 de diciembre a las 18, habilitarán la primera etapa de la central de energía fotovoltaica desarrollada por la institutción y el Gobierno de Corrientes en el Campus Deodoro Roca.

La instalación inicial cuenta con 540 kilovatios de potencia gracias a la puesta en funcionamiento de 756 paneles solares, y está proyectada para duplicar su capacidad en una segunda etapa, alcanzando el megavatio (1 MW) de generación.

La planta está ubicada en el extremo este del Campus Deodoro Roca, en un predio de dos hectáreas aportado por la Universidad.

Energía limpia para el autoconsumo del Campus

Los paneles, montados sobre una superficie de una hectárea, permitirán abastecer con energía renovable a las instalaciones del Campus, mediante una red interna diseñada especialmente para el autoabastecimiento. Durante los períodos sin actividad académica, los excedentes podrán volcarse a la red eléctrica general de la ciudad, contribuyendo al sistema energético de Corrientes.

El proyecto se concretó tras la firma de un convenio entre el rector Omar Larroza y el gobernador Gustavo Valdés, en noviembre de 2024, donde se estableció la construcción y puesta en marcha de la central. La obra estuvo a cargo de la empresa ENCOR S.A., responsable de la ejecución de esta primera etapa.

El ingeniero Fabio Zeniquel, subsecretario de Infraestructura y Construcciones Universitarias de la UNNE y responsable técnico de la obra, destacó que “se inaugurarán 756 paneles con tecnología mono y bifacial, que ocupan una hectárea del predio”.

Un espacio para la formación, la investigación y la innovación

Además de su función energética, la central fotovoltaica fue concebida como un entorno de formación profesional. El acuerdo establece su futura integración como laboratorio experimental, destinado al aprendizaje, la investigación y el desarrollo tecnológico en energías renovables.

Este nuevo polo de innovación permitirá fortalecer grupos de investigación vinculados al aprovechamiento de fuentes limpias y promover la transferencia de conocimiento desde la universidad hacia la comunidad.

El proyecto forma parte del Programa EcoCampus, una iniciativa institucional que impulsa la incorporación de la dimensión ambiental en las prácticas universitarias, con el objetivo de reducir el consumo de energía convencional y avanzar hacia modelos sustentables.