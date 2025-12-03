Corrientes: cómo será el pesebre autóctono que se instalará en el anfiteatro José Hernández

La Municipalidad de Corrientes se prepara para "vestir de fiesta la ciudad" de cara al 8 de diciembre, fecha elegida para el encendido simbólico de las luces navideñas. El centro de la celebración será el anfiteatro José Hernández, donde se instalará el ya tradicional Pesebre Autóctono.

El secretario de Infraestructura, Mathias Cabrera, confirmó que la obra, creada por el reconocido artista local Horacio Gómez, está siendo restaurada para subsanar el deterioro sufrido por la exposición a las inclemencias del tiempo.

"Es necesario tener un mantenimiento, hacer restauraciones y nadie mejor que el artista Horacio Gómez para poder restaurar las figuras que creó y dejarlas en condiciones", aseguró Cabrera, destacando que se trata de "mano de obra 100% correntina".

Detalles del pesebre orgánico y regional

El diseñador artístico, Horacio Gómez, explicó que el pesebre es de "tamaño real, con un concepto orgánico" y se distingue por la inclusión de animales regionales y elementos de la naturaleza, lo que lo hace más autóctono.

Gómez precisó que las tareas de restauración incluyeron el retoque de las ropas, que estuvieron expuestas a la intemperie, con nuevos tratamientos sobre las telas, así como la pintura de los rostros y otros detalles.

Además, el artista adelantó que la puesta escénica de este año tendrá "pequeños cambios": la estrella estará más alta, la casa será más grande y el cielo estrellado de fondo resultará más amplio, para una mejor apreciación pública.

Ornamentación y árboles gigantes

Más allá del pesebre, la Municipalidad desplegará una importante ornamentación en la ciudad: